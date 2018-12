VIDEO. Nationale garde van Rusland zingt “Last Christmas” op het Rode Plein Redactie

27 december 2018

De Russische nationale garde die “Last Christmas” zingt op het Rode Plein in Moskou, het is geen alledaags beeld. Ze publiceerden een soort videoclip op YouTube waar ze de kersthit in koor zingen op de schaatsbaan.