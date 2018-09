VIDEO. Motor wint race tegen vliegtuigen en sportwagens DVDE

22 september 2018



Een supermotor heeft het in een race gehaald van een gevechtsvliegtuig, een passagiersvliegtuig, een elektrische wagen en drie sportwagens. De snelheidsrace ging door in het Turkse Istanboel tijdens het Teknofest. Er werd een afstand van 400 meter afgelegd, waarbij de supermotor 0,04 seconden sneller over de meet kwam.

