VIDEO. Mondje open, hier komt de poetsvis! sam

24 september 2018

18u16

Bron: KameraOne 0

In Egypte laat een duiker zijn tanden verzorgen door een vis. Het gaat om een poetsvis, die soortgenoten verlost van dode schubben en parasieten. In deze video zoekt het visje voedsel tussen de tanden van de duiker in de Rode Zee bij het Egyptische Dahab, een bekende locatie voor duikavonturen. Verder is over de beelden niets bekend.

