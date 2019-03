VIDEO. Miss-kandidate pronkt met héél hoge hakken... en maakt uitschuiver DVDE

07 maart 2019

17u17

Bron: KameraOne 0

Tijdens een missverkiezing in het noordoosten van Thailand konden de juryleden hun ogen niet afhouden van het schoeisel van één van de kandidates. Ze droeg hakken die maar liefst 45 centimeter hoog waren. Dat maakte het niet eenvoudig om te stappen want even later ging ze onderuit. Ook opnieuw recht geraken bleek geen evidentie. Daarvoor had de miss hulp nodig van meerdere mensen.