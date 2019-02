VIDEO. Miljoenen mensen ontroerd door stoere rappers die bejaarde vrouw (89) te hulp schieten Karen Van Eyken

08 februari 2019

22u21

Bron: Yahoo News, Atlanta Black Star 0 Het leukste van het web David (100) en Rose Griest (89) wilden na hun stop bij het tankstation in Florida opnieuw in hun auto stappen. Toen drie rappers zagen dat dit heel moeizaam hing, aarzelden ze geen moment om hulp te bieden. Politieagente Kenesha Carnegie sloeg het hartverwarmende tafereel vanop afstand gade en besloot om het te filmen om aan te tonen dat er nog goede mensen zijn. De video ging in geen tijd viraal en ontroerde al meer dan 5 miljoen mensen.

Kenesha zag het eind vorige maand allemaal gebeuren. David had de wagen bij het tankstation geparkeerd voor een sanitaire stop. Het koppel was onderweg van Orlando naar hun thuishaven (de stad Perry). Rose had in Orlando een ingreep ondergaan en was moeilijk te been. Weer in de auto stappen, lukte amper.

“Opeens zag ik dat drie jongemannen de vrouw te hulp schoten. Het was prachtig om te zien”, zei Kenesha die de mannen herkende als lokale rappers Joc Koe Stoe, Marty en Freddy G. De vrouw vroeg toestemming om de hulpvaardige mannen te filmen. “Ik wilde tonen hoe ze werkelijk zijn”, zei ze daarover. Ondertussen hebben miljoenen mensen kunnen zien dat Joc Koe Stoe, Marty en Freddy G het hart op de juiste plaats hebben. Well done guys!