VIDEO. Melania Trump deelt pakjes uit met de Kerstman JAR

12 december 2018

11u27

Bron: AP 0

Melania Trump is al helemaal in de kerststemming. De Amerikaanse first lady deelde samen met de Kerstman speelgoed uit aan kinderen van Amerikaanse militairen. Ook al was ze er slechts enkele minuten, toch gaf ze iedereen een geschenk en nam ze tijd om kerstkaarten met de kindjes te maken.