VIDEO. ‘Mario Kart’ spelen op gigantisch scherm van stadion: het is eens wat anders ADN

10 januari 2019

12u32

Bron: KameraOne 0

De meeste mensen spelen een spelletje ‘Mario Kart’ gewoon thuis in hun zetel, maar je kan het ook grootser aanpakken. Wat dacht u van een potje Mario Kart 8 Deluxe op de gigaschermen van een stadion? Het was de nieuwshelikopter van KCTV5 die luchtbeelden kon schieten van het opmerkelijke tafereel in het Kauffman Stadium, huis van baseballteam de Kansas City Royals. Even leek het erop dat enkele gamers de schermen gewoon hadden gekaapt. Uiteindelijk bleek het om een actie voor het goede doel te gaan, waarbij de onvergetelijke game-ervaring geveild wordt.