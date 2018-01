VIDEO: Marelize en Ryan nemen geweldige foto op vakantie. En dan worden ze overmoedig Koen Van De Sype

Bron: Facebook 1 Facebook Het leukste van het web Een jong koppel dat van een zonvakantie genoot in Zuid-Afrika, heeft zijn overmoed duur betaald. Marelize (25) en Ryan (26) Dreyer hadden net een geweldige foto genomen op de kliffen van Kaapstad, toen ze besloten dat het nog beter kon. En daar misrekenden ze zich.

“Het was niet dat die eerste foto er niet goed uitzag”, doet Ryan het verhaal op zijn blog. “We stonden er mooi op en het schuim van de opspattende golven zat op de juiste plaats. Iedereen was tevreden. Maar desondanks besloten we om het toch nog eens te proberen. Van iets dichterbij en met nog hoger opspattende golven op de achtergrond.” (lees onder de video verder)

Terwijl ze over de rotsen klauterden naar de juiste plek, ging het fout. Het was springtij en de golven bleken nog hoger dan anders. “We waren voorzichtig, maar plots sloeg een enorme golf ons van de klif. Mijn schoonzus Gerda die de foto’s nam, was een filmpje aan het maken toen het gebeurde en legde alles vast. Ik zag meteen dat de enkel van mijn vrouw gebroken was en dat we in de problemen zaten. Met de hulp van Gerda konden we Marelize uit het water halen. Wat niet makkelijk was, want de golven bleven komen en zélf boven blijven was al moeilijk genoeg.”

Magic Mike

Ze waren twee kilometer van hun familie op het strand vandaan en omdat ze hun eigen smartphone niet bij zich hadden, vroegen ze hulp aan enkele mannen die in de buurt waren. Een van hen was een dokter uit Amsterdam, maar hij bleek een gynaecoloog en kon niet meer doen dan Ryan helpen om Marelize te verplaatsen in de richting van de dichtstbijzijnde weg. “Hij leek wel weggelopen uit de film ‘Magic Mike’ en droeg haar voor het grootste stuk van het traject op zijn rug”, aldus Ryan. (lees hieronder verder)

Intussen was een ziekenwagen gebeld, maar het koppel had zijn familie op het strand nog niet kon verwittigen. Ryan vroeg aan Gerda of ze bij zijn vrouw wilde blijven, terwijl hij het hele eind terug rende. Toen hij het verhaal had gedaan en hij de eerste hulp had gekregen voor zijn geschaafde knieën, keerden ze terug naar Marelize. Die was net in de ambulance gelegd en samen reden ze naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de jonge vrouw twee botten gebroken had in haar linkerbeen en dat haar enkel ontwricht was. Alles werd gezet, maar ze zal later nog een operatie moeten ondergaan. “Ze bleef er heel rustig en vrolijk onder, maar daar kan de morfine voor iets tussen zitten”, aldus nog Ryan. (lees hieronder verder)

Grappig: de kustwacht vroeg de beelden op van het ongeval. Om te gebruiken in een campagne die laat zien hoe het níét moet.

