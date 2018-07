VIDEO. Man winkelt samen met alligator en jaagt klanten de stuipen op het lijf Jolien Meremans

29 juli 2018

13u58

Bron: RT 5 Het leukste van het web Naar de winkel gaan om bier leek voor Robby Stratton een wel heel saaie taak. De man besloot om een levende alligator mee te nemen naar de buurtwinkel en jaagde de andere klanten de stuipen op het lijf. Met het afleidingsmanoeuvre kon de jongeman het laatste kratje bier bemachtigen.

Robby Stratton uit Florida besloot dit weekend om samen met zijn alligator boodschappen te doen. De jongeman wilde nog snel wat bier halen en gebruikte zijn huisdier als afleidingsmanoeuvre.

Laatste bier

Stratton ziet hoe een van de klanten links van hem opduikt, waarna hij meteen begint de dreigen: "Neemt hij het laatste beetje bier? Je neemt toch niet het laatste beetje bier?"

De video van het incident laat zien hoe de klant meteen wegloopt van Stratton en zijn krokodilachtige metgezel. Daarna grijpt Stratton onmiddelijk het pakje bier. De opname eindigt zonder verdere details te onthullen.

Spelletje

In een Facebook post liet Stratton weten dat het om een spelletje ging en dat iedereen in de winkel plezier aan het maken was. Hij snapt dan ook niet waarom hij negatieve reacties op de video krijgt.

De Florida Fish and Wildlife Conservation Commission onderzoekt nu of de eigenaar iets illegaals heeft gedaan met de alligator. Ondanks dat de autoriteiten adviseren om alligators niet als huisdier te houden, mogen mensen uit Florida de gevaarlijke ‘huisideren’ bezitten.