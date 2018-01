VIDEO: Man wil gigantische fles champagne ontkurken in nachtclub maar gaat compleet de mist in KVDS

24 januari 2018

15u51

Bron: Facebook 1

Dan wil je al eens met veel omhaal een gigantische fles champagne opendoen... Een filmpje van een man die een gigantische fles champagne wil ontkurken in een nachtclub en helemaal de mist in gaat, wordt massaal gedeeld op Facebook. De beelden werden eergisteren gepost door Ibiza Club News en al meer dan 213.000 keer bekeken. “Dit is zo goed dat we er zelfs geen woorden voor hebben”, klinkt het in de commentaar.