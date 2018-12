VIDEO. Man in rendierpak overvalt winkel in VS DVDE

24 december 2018

10u55

Bron: KameraOne 0

Vreemd beeld in Arlington in de Verenigde Staten: daar overviel een man een supermarkt, vermomd als rendier. De man draagt een rendierpak en masker om zijn gezicht te verbergen. De politie linkt hem aan een andere overval, omdat beide overvallers dezelfde blauwe tas bij zich hebben. Het ‘rendier’ is gewapend en wordt nu gezocht door de politie.