VIDEO. Man bedekt huis met 130.000 kerstlichtjes SDA

13 december 2018

12u17

Bron: Kameraone 0

Is dit huis zichtbaar vanuit de ruimte? Het zal alvast niet veel schelen. Charles Fiore uit Massachusetts in de VS gaat elk jaar een stapje verder met zijn kerstversiering. Dit jaar hangen er maar liefst 130.000 kerstlichtjes op en rond zijn huis.