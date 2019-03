VIDEO. Man (72) ontdekt dankzij webcam wie zijn tuinhuis steeds opruimt: een muis KVDS

Bron: Bored Panda 0 Het leukste van het web Een 72-jarige Brit die aan zijn mentale gezondheid begon te twijfelen omdat er ’s nachts steeds maar weer spullen van plaats veranderden in zijn tuinhuis, heeft dankzij een webcam ontdekt wat er aan de hand was. En het was geen geest.

De vijzen, moeren en het ander klein gereedschap van Stephen Mckears bleken trouwens niet lukraak van plaats te veranderen, maar mooi weggeborgen te worden in een doos.

Bij wijze van test haalde de man op een dag alle spullen uit de doos en verspreidde hij ze over zijn werkbank. En inderdaad, de volgende morgen bleek alles weer netjes opgeborgen te zijn.





Mckears riep daarop de hulp in van een buurman – Rodney Holbrook – en de twee mannen besloten om een wildcamera te plaatsen in het tuinhuis. Holbrook is een natuurfotograaf en had ervaring met het toestel. Ze waren echter niet voorbereid op wat ze op de beelden zagen.





De ‘geest’ in het tuinhuis bleek een schattige muis te zijn. Op de camerabeelden zagen de twee mannen hoe het diertje alle spulletjes van de man netjes in de opbergdoos legde. En daarbij droeg het zelfs gereedschap dat bijna twee keer zo groot was als het dier zelf. “Het zwaarste waren het uiteinde van een tuinslang en de ketting van een elektrische boor”, klinkt het.

Het diertje bleek vooral te ‘poetsen’ tussen middernacht en 2.30 uur ’s morgens en is intussen al bijna een maand actief. “Ik heb al muizen gezien die objecten verplaatsen om een nestje te bouwen, maar nooit metalen objecten”, zegt hij nog. “Dit is heel bijzonder.”