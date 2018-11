VIDEO. Luchtballonnen schieten vuurwerk af tijdens magisch festival sam

20 november 2018

18u22

Bron: KameraOne 0

In Myanmar vergapen duizenden mensen zich aan prachtige kleine en grote heteluchtballonnen die hoog boven de grond vuurwerk lanceren. Het spektakel is grandioos, al is de veiligheid soms een probleem wanneer een ballon in brand vliegt en neerstort. Het feest heeft boeddhistische wortels en vindt elk jaar een week lang plaats in bergstad Taunggyi.

