VIDEO. Koppel vindt als bij wonder 100 jaar oude trouwring terug in puinhoop afgebrand huis in Paradise

29 december 2018

Heather en Larry werden getroffen door de vernietigende bosbranden die heel wat huizen in het Amerikaanse Paradise verwoestte in november. Zelf bleven ze ongedeerd maar heel wat spullen gingen verloren. Heather zocht wanhopig naar haar trouwring in het puin. Zij slaagde er als bij wonder in om het meer dan 100 jaar oude erfstuk terug te vinden.