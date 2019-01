VIDEO. Kitesurfer maakt “sprong van zijn leven” over 200 meter brede schoorwal Redactie

29 januari 2019

10u12

De professionele kitesurfer Olly Bridge heeft in de Engelse kuststad Dawlish “de sprong van zijn leven” gemaakt. Hij is over een schoorwal - een landtong die wordt gevormd door de afzetting van zand - van 200 meter breed gesprongen. De 21-jarige jongeman is veilig geland op het water aan de andere kant van de schoorwal.