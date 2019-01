VIDEO. Kajakker vaart met 65 km/u van waterval in Californië Redactie

06 januari 2019

09u24

Bron: KameraOne 0

De professionele kajakker Dane Jackson heeft zich gewaagd aan een van de vele watervallen in Tenaya Canyon in het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië. De waterval waar Jackson afvaart wordt ook wel eens de grootste natuurlijke waterglijbaan ter wereld genoemd. Op de vertraagde beelden is te zien hoe de kajakker - naar eigen zeggen met een snelheid van 65 km/u - hard op de bodem komt, en dan een eindje in de lucht verder ‘vliegt’.

