VIDEO. Jongen (6) krijgt rolstoel in de vorm van ruimteschip cadeau DVDE

29 oktober 2018

12u50

Bron: VTM Nieuws 0

De zesjarige Arik Forrester heeft een wel heel bijzonder cadeau gekregen. De jongen, die verzot is op de ruimte en planetaria, kreeg een op-maat-gemaakte rolstoel in de vorm van een ruimteschip. Hij was uiteraard dolblij met zijn cadeau.

