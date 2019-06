VIDEO. Jongen (4) dient vrouw van repliek die in vliegtuig “stinkende voeten” op zijn zetel legt KVDS

07 juni 2019

08u43

Een Amerikaanse jongen (4) heeft op een vlucht van Houston, Texas naar Orlando in Florida een vrouw op haar nummer gezet die zich over had gegeven aan een erg irritante gewoonte: ze had haar blote voeten op de armleuningen van zijn zetel gelegd. Een video waarop te zien is hoe de jongen haar op een ontwapenende manier van repliek dient, gaat nu viraal.

De beelden werden opgenomen door de vader van de jongen, Darryl Small (28). Hij deelde ze op zijn Facebookpagina, waar ze al bijna 50.000 keer werden bekeken en honderden reacties kregen.

Eerste vlucht

In de video is te zien hoe Rodney – voor wie het zijn eerste vlucht was – vol verbazing aan zijn vader zegt dat er “stinkende voeten” van de passagier in de stoel achter hem op zijn armleuning liggen. Vader Darryl komt niet meer bij en filmt hoe de blote voeten tussen de zetel van zijn zoon en de wand van het vliegtuig uitsteken. Daarop draait de jongen zich zonder enige schroom om en roept hij tot twee keer toe verontwaardigd uit: “Je voeten liggen op mijn armleuningen!”





“Hij weet dat het niet beleefd is om je voeten op de zetel van iemand anders te leggen”, reageerde Darryl bij Unilad. “Hoewel we niet denken dat de vrouw het bewust deed, reageerde Rodney zoals iedereen zou reageren. Maar in tegenstelling tot veel volwassenen hield hij zich niet tegen om dat ook openlijk te doen. De uitdrukking op zijn gezicht was hilarisch.”





De vrouw begreep de boodschap. Ze haalde haar voeten weg en verontschuldigde zich bij de jongen.