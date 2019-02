VIDEO. Italiaanse premier Conte leert collega Theresa May poolen Redactie

25 februari 2019

11u35

Bron: AP 0

De Italiaanse premier Giuseppe Conte en zijn Britse collega Theresa May namen gisteren even pauze op de Arabisch-Europese top in Egypte. Tijd voor een rondje pool dus, dacht Conte, en hij stak May een keu in de handen.