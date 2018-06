Video: Is dit de meest misselijkmakende attractie ooit? Redactie

14 juni 2018

12u01

Bron: Kameraone 18

Dit is Cyborg Cyber Spin, de nieuwste attractie in het Amerikaanse pretpark 'Six Flags Great Adventure'. Het is een unieke 'thrill ride' dat draait rond drie verschillende assen, een ervaring voor de echte durvers.