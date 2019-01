VIDEO. Ingesneeuwde meteoroloog moet zich letterlijk weg naar buiten graven JOLE

04 januari 2019

11u59

Bron: Reuters 0

Op het Kasprowy-gebergte in het zuiden van Polen heeft het al flink gesneeuwd. Op beelden is te zien hoe meteorologen ingesneeuwd zijn op de berg. Er is bijna twee meter sneeuw gevallen. De man kan zijn ski’s nog naar naar buiten duwen, maar voor hem zelf is er maar weinig plaats. Hij moet zich letterlijk een weg naar buiten graven. De meteorologen moeten om de zes uur naar buiten om het weer te bestuderen en te rapporteren.