VIDEO. "In plaats van een gebroken fles, een verzopen fles": Ben Weyts stuntelt bij inhuldiging omstreden kade in Haacht sam vertommen

24 januari 2019

18u30 0

Tijdens de inhuldiging van de nieuwe kade Hambos in Tildonk (Haacht) slaagde Ben Weyts (N-VA) er maar niet in om de fles champagne stuk te slaan. De Vlaamse minister van Mobiliteit kon er smakelijk mee lachen, net als de andere aanwezigen. De kade langs het kanaal Leuven-Mechelen dient vooral voor het laden en lossen van bouwmaterialen via het water. De aanleg is al jaren omstreden omdat het jaagpad ervoor werd afgesloten voor fietsers.

