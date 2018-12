VIDEO. “Ik ga er meteen weer in”: aanstekelijk enthousiaste Duitse krijgt maar niet genoeg van ijskoude kerstduik sam

25 december 2018

17u01

Bron: AP 0

In Berlijn duiken leden van de Zeeleeuwenclub in ijskoud water, een jaarlijkse traditie op kerstdag. De temperatuur van het water in het Orankemeer is amper vier graden, weliswaar een graadje warmer dan de omgevingstemperatuur. De ‘zeeleeuwen’ laten zich echter niet kennen, en genieten van hun ijskoude plons. Vooral Silvia Koschwitz, die erg enthousiast - en met overslaande stem - vertelt hoe leuk ze het vindt. En ze gaat prompt opnieuw het water in.

Bekijk ook: