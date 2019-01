VIDEO. Iemand ten huwelijk vragen met een dolfijn doe je zo sam

05 januari 2019

17u28

Bron: KameraOne 0

Thwin Siss vroeg zijn vriendin Lizz Cobb ten huwelijk in het Miami Seaquarium in Florida. Hij had geregeld dat hij en Cobb als ‘vrijwilligers’ werden uitgekozen tijdens een show, waarna een dolfijn hem kwam helpen bij zijn originele aanzoek.

