VIDEO. Houd de dief! Mier probeert diamant te stelen uit diamantzaak Jolien Meremans

12 augustus 2018

12u56

De eigenaar van een diamantzaak in New York trok grote ogen wanneer hij een diamant op zijn toonbank zag weglopen. Wanneer de man beter keek, zag hij hoe een mier met het kostbare steentje aan de haal wilde gaan. In een video is te zien hoe het beestje de steen zonder al te veel moeite transporteert.

Op het internet circuleert een video waarin te zien is hoe een mier een diamant steelt in een diamantzaak. Het insect snelt doodleuk met de edelsteen over de toonbank van de zaak in New York en probeert ermee weg te lopen. Het is geen wonder dat de dief met zijn prooi aan de haal kon gaan. Een mier kan tot 100 keer zijn eigen gewicht optillen.