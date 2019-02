VIDEO. Honden stelen de show op catwalk Redactie

14 februari 2019

09u55

Bron: AP 0

Tijdens de modeshow van designer Anthony Rubio dit weekend in New York stonden honden centraal. Rubio stelt tijdens de New York Fashion Week zijn nieuwste collectie voor. Hij ontwerpt naast dameskleding ook hondenmode. Dit doet hij om meer aandacht te vragen voor huisdieren in nood. Enkele van de honden die model waren tijdens de show zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor adoptie.