VIDEO. Hoe ziet de kerstboom van Jef Vermassen, Sofie Dumont, Jacques Vermeire en ander bekend volk er uit? SDA

24 december 2018

14u05

Bron: Kameraki 0

In aanloop naar Kerstmis gingen we bij een heleboel BV’s langs om hun kerstboom te bekijken. Vaak ging het over de kerstboom en de versiering zelf, maar nog vaker kregen we er een pak persoonlijke verhalen bij. Bekijk hieronder alle afleveringen van “Mag ik de kerstboom zien?”.

Jacques Vermeire

Jan Verheyen

Alexander De Croo

Roel Vanderstukken

Katja Retsin

Sofie Dumont

Stijn en Nuria