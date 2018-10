VIDEO. Hertje steelt de show tijdens golfwedstrijd DVDA

15 oktober 2018

12u09

Bron: VTM Nieuws 0

Tijdens een golfevenement gisteren in Zuid-Korea heeft een hertje de show gestolen. Het dier liep plots aan hoge snelheid over het veld en sprong over de toeschouwers, en dat net tijdens de beslissende fase van de golfwedstrijd.

