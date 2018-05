VIDEO. Hartverwarmend: jongetje (8) houdt verkeer tegen om oude vrouw met rollator op trap te helpen HR

31 mei 2018

14u35

Bron: Facebook, WSBTV 0 Het leukste van het web Maurice Adams is nog maar 8 jaar, maar toch al een echte gentleman. Dat blijkt uit een filmpje van een man die in de file stond die de 8-jarige veroorzaakte. Maar hij verrichte wel een hartverwarmende daad.

Maurice zat bij zijn mama in de wagen, toen ze deze week door hun woonplaats Midgeville in de Verenigde Staten reden. Plots zag hij langs de kant van de weg een oude vrouw met rollator, die enkele trappen op moest en het daar zichtbaar moeilijk mee had. "Hij vroeg meteen of hij mocht uitstappen om de vrouw te helpen", vertelt zijn mama. Zij stopte, en Maurice stapte uit en hielp de vrouw de trappen op. Wanneer ze boven was, kreeg de jongen nog een knuffel. Intussen had de stilstaande wagen van zijn moeder wel een file veroorzaakt. In die file stond Riley Duncan, die de beelden op Facebook deelde. Daar werden ze op enkele dagen al 17.000 keer gedeeld.