VIDEO. Haai haalt kitesurfer pijnlijk onderuit JOLE

29 december 2018

17u41

Bron: KameraOne 0

Een kitesurfer die aan het trainen was op de Dominicaanse Republiek is pijnlijk onderuit gehaald door een haai. De man raakte de haai aan een snelheid van 55 km/uur, waardoor hij neerviel in het water. Ook de haai zelf schrok ongetwijfeld van het incident. Na de crash ging het beest er meteen vandoor.