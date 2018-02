VIDEO: Gokker zet 48.000 euro op zwart aan roulettetafel avh

27 februari 2018

17u47 3 Het leukste van het web Professioneel pokeraar Jake Cody had net 42.000 pond (48.000 euro) gewonnen op een pokertoernooi, maar zijn honger was nog niet gestild. Daarom besloot de 29-jarige Brit al zijn prijzengeld in te zetten op zwart aan de roulettetafel. Terwijl het balletje rolt, kijken Jack en zijn vrienden met ingehouden adem toe. De vreugde is gigantisch wanneer het balletje op zwart landt.

Jake Cody had 2.200 pond (2.500 euro) betaald om mee te doen aan de UK Poker Championships in het Dusk Till Dawn-casino in Nottingham. Maar omdat hij een toppokeraar is, verdiende Cody meer dan dat geld terug. Het toernooi leverde hem 42.000 pond op, een bedrag dat hij meteen opnieuw inzette aan de roulettetafel.

In het filmpje hierboven zet Cody het volledige bedrag in op zwart en heeft zo 48,6 procent kans om zijn inzet te verdubbelen. Maar als het balletje op rood of groen landt, is hij alles kwijt. De zenuwen staan dan ook strak gespannen wanneer het balletje begint te rollen.

Uiteindelijk landt het balletje op nummer 22… een zwart getal! Cody verdubbelt zo zijn prijzengeld en mag na één avondje werk met 86.000 pond (97.000 euro) naar huis. Niet slecht!

Jake Cody stopte in 2010 met studeren om zich volledig toe te leggen op poker. Sindsdien verdiende hij zo’n 4,5 miljoen dollar (3,6 miljoen euro). Maar zelfs voor een miljonair als Jake Cody is 97.000 euro veel geld. Op Twitter liet hij weten hoe blij hij was.

Feeling damn good today! 😂 Jake Cody(@ JakeCody) link