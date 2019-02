VIDEO. Frieten inpakken in wereldrecordtempo

JOLE

25 februari 2019

17u58

Bron: KameraOne 0

Stephanie Celik (37) werkt in een frituur in Maltby in Engeland. Ze kan vijf pakken friet in 44,43 seconden inpakken. Elke portie is 350 gram. Celik verbrak het record al eens in 2012. Zeven jaar later verdedigde ze haar titel opnieuw met succes.