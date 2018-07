VIDEO: Frans huwelijksaanzoek na WK-titel loopt af met een sisser mvdb

17 juli 2018

11u06

Bron: 7s7 0 Het leukste van het web 'Weet je nog dat ik je ten huwelijk vroeg toen 'Les Bleus' net wereldkampioen voetbal waren geworden?' Dat was wellicht het opzet van deze Fransman die in volle euforie op de knie ging en zijn vriendin het aanzoek deed.

Feestende supporters op de Parijse Champs-Élysées zagen zondagavond tot hun verbazing dat de dame in kwestie echter nee schudde. In vol feestgedruis begonnen de omstanders vervolgens spontaan "elle a dit non" te zingen.

Alsof dat nog niet erg genoeg is voor de arme kerel, 'geniet' half Frankrijk nu mee. De beelden belandden nog dezelfde avond op de sociale media en zijn inmiddels meer dan 730.000 keer bekeken.

Elle a dit non 😭😭😭 pic.twitter.com/P0N7xIHb9G Mr Cuisses 🇨🇵🌟🌟(@ tortuegenialee_) link