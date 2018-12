VIDEO. Familie vindt erfstuk terug in puin na bosbranden in Californië "Alles is vervangbaar, maar deze ring niet.” DVDE

Dolblij was Heather Thornewood toen ze haar ring terugvond tussen het puin in hun verwoeste woning in Paradise, in de Amerikaanse staat Californië. Het juweel was een erfstuk van de familie. Samen met haar man zocht Heather hem twee dagen lang. Eergisteren zag ze plots een blinkend object. De ring zat in een volledig vernield juwelendoosje.