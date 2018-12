VIDEO. Eten we binnenkort kamelenkebab? Gerecht al razend populair in Irak Daimy Van den Eede

18 december 2018

19u32

Bron: AP

In het noorden van Irak is kamelenkebab razend populair. New Halsho, het restaurant dat een jaar geleden begon met het gerecht aan te bieden, opende al nieuwe filialen om aan de vraag te kunnen voldoen. Volgens velen is kamelenvlees gezonder dan andere varianten en bevat het ook minder cholesterol. Vraag is of het gerecht ook naar ons land komt.