VIDEO. Erotisch poetsbedrijf in Brugge laat halfnaakte vrouwen en mannen je huis kuisen Jan Aelberts

20 september 2018

De 39-jarige Cecylia Kociuba richtte het erotische poetsbedrijf Dust Bunnies op in Brugge. Wie denkt aan meer dan een stevige poetsbeurt heeft het mis. "Het is geen escortbureau", verduidelijkt Cecylia. Dust Bunnies biedt wel poetsvrouwen en -mannen aan die in ondergoed of naakt je huis komen schoonmaken. De zaakvoerster ontvangt momenteel verschillende vrouwen en mannen die komen solliciteren. Maarten werd alvast aangenomen en zal binnenkort langsgaan bij zijn eerste klanten.