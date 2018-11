VIDEO. Enorme haai zwemt naar snorkelaar. Met straf trucje laat hij het dier rechtsomkeer maken

28 november 2018

Bron: KameraOne/MSN.com 0 Het leukste van het web Bij Moorea, een eiland van Frans Polynesië, kreeg snorkelaar Pierrick Seybald het gezelschap van een grote tijgerhaai. Het dier liet zich gewillig aaien, maar draaide op een bepaald moment wel met zijn bek richting Seybald. De snorkelaar wreef kalm met zijn handen op de snuit van de haai en duwde de enorme bek rustig dicht. Hij leidde zijn compagnon vervolgens gewoon de andere kant op.

Met de aanraking bracht Seybald de haai in een toestand van tonische immobiliteit, een soort verstarring waarbij de vissen zelfs volledig kunnen verstijven als ze ondersteboven worden gedraaid. De ontmoeting, die werd gefilmd door onderwaterfotograaf Hamdan Chowdhury, vond plaats op 21 oktober.

“Deze interactie bekijken was magisch”, reageert Chowdhurry. “Ze was gemakkelijk een van de grootste tijgers waarmee ik het genoegen had de oceaan te delen, en een haai van die omvang vereist altijd respect. De meeste mensen zouden agressiever zijn geweest in hun aanpak, en begrijpelijk. Maar Pierricks ervaring en begrip van de situatie liet zo’n prachtige interactie toe. Mensen zoals Pierrick bewijzen dag na dag in het water dat we nog zo veel te leren en te waarderen hebben over de oceaan.”

Schrik

Toch geeft Hamdan toe dat hij niet helemaal gerust was toen de haai van richting veranderde. “Haaien maken meestal berekende bewegingen, en eender welke plotse richtingsverandering wijst op een soort verandering van interesse”, zegt hij nog. “Je kan honderden uren in het water doorbrengen met haaien, maar toch doet dat niets af aan het feit dat je je altijd bewust moet zijn van je omgeving.”

“Met dat in het achterhoofd, verdwenen alle gevoelens van angst toen ik wist dat Pierrick oogcontact hield met de haai. Dat is iets belangrijks voor haaien, en uit zijn ervaring wist hij dat dit zijn sociale hiërarchie zou bepalen ten opzichte van deze gigantische tijgerhaai. Dat moment bevestigt aan hen allebei dat geen van hen een bedreiging is voor de ander.”

Hoe gevaarlijk zijn tijgerhaaien?

Tijgerhaaien worden doorgaans 3,25 tot 4,25 meter lang, met uitschieters tot 5,5 meter. Ze zijn naast de witte haai en stierhaai een van de weinige soorten die ook gevaarlijk zijn voor mensen. Die drie haaiensoorten worden erg groot, leven in gebieden waar mensen zich in het water begeven en beschikken over tanden die dienen om te verscheuren in plaats van vast te houden. “Realistisch gezien is bijna elke haai van een bepaalde grootte, ongeveer 1,8 meter of groter, een mogelijke bedreiging voor mensen”, stelt International Shark File, een organisatie die het aantal haaienaanvallen wereldwijd verzamelt. “Zelfs een beet die niet echt bedoeld is om te eten van een mens kan verwondingen veroorzaken omwille van de kracht van de kaak en de plaatsing van de tanden”, luidt het.

Tijgerhaaien hebben bovendien unieke tanden met heel scherpe, uitgesproken punten die zijwaarts wijzen. Ze eten bijna alles wat in hun buurt komt en beschikken over een enorme bijtkracht, goed om zelfs de schilden van schildpadden te breken. Hoewel de vissen doorgaans nieuwsgierig en niet agressief reageren in contact met mensen, zijn ze verantwoordelijk voor het meeste aanvallen op mensen na de witte haaien. International Shark File noteerde in totaal 111 niet-uitgelokte aanvallen sinds 1580. 31 aanvallen liepen fataal af, terwijl 80 slachtoffers overleefden. Ter vergelijking: van de witte haai werden 314 aanvallen opgetekend, waarvan 234 niet fataal en 80 dodelijk. De organisatie merkt wel op dat bepaalde soorten zoals de tijgerhaai sneller herkend worden omwille van duidelijke kenmerken, terwijl andere soorten moeilijker te identificeren zijn.

