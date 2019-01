VIDEO. Energieke puppy krijgt maar niet genoeg van grappig spelletje sam

03 januari 2019

18u03

Bron: Storyful 0

Dit is Lacie, een acht weken oude kruising tussen een boxer en een corgi. De puppy woont sinds twee weken bij het gezin van Alyssa Hartley in Abilene, Texas. Lacie zit tjokvol energie en is gek op het schuifspelletje dat Alyssa’s man met haar speelt. De video werd opgenomen op 1 januari .

