VIDEO: Efteling neemt afscheid van de Python Nico Snels

18u55

Bron: BD.nl 5 ANP Het leukste van het web De dagen voor de Python in de Efteling zijn nu echt geteld. Vanaf donderdag wordt de bekendste achtbaan van de Benelux in stukken gesneden en afgevoerd naar de schroothoop. "Een afscheid met een lach en een traan", noemt operationeel directeur Coen Bertens het.

"Enerzijds is het moment na zovele jaren een beetje emotioneel, van de andere kant zijn we als Efteling erg trots dat deze iconische attractie ook voor volgende generaties behouden blijft."

Naar de top

Zo vlak voor de sloop had de Efteling vandaag nog een speciale gelegenheid georganiseerd. Journalisten en enkele gelukkige winnaars van de Facebook-actie mochten, onder begeleiding, een wandeling naar de 29 meter hoge top van de Python maken. "We hebben alle voorbereidingen afgerond om de achtbaan te vervangen. We zijn er helemaal klaar voor", zegt projectleider Paul van Amstel.

Zandzakken

Oud-medewerker Jan van de Westelaken (69) was er in 1981 bij toen de Python klaar was voor de opening. "Na twee geslaagde proefritjes met zandzakken mochten wij bij het derde rondje mee. Ik zat voorin tijdens die allereerste rit ooit en vond het geweldig. Daarna ben ik in het station achter de besturing gekropen."

Nieuwe Python

De nieuwe Python gaat op zaterdag 31 maart open voor het publiek. De ruim 36 jaar oude baan is dan helemaal vervangen. Die omvangrijke klus wordt uitgevoerd door het Belgische bedrijf CSM Steelstructures.

ANP De oude Python heeft inmiddels een totale afstand van 309.435 kilometer afgelegd.

