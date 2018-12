VIDEO. Eddie de basketballende otter is niet meer JOLE

Eddie de zeeotter is overleden. Eddie werd bekend nadat zijn basketbaltallent de wereld rond ging. Zijn verzorgers leerden hem dat aan als therapie voor zijn artritis in zijn gewrichten. Eddie verbleef in de zoo in Oregon, in de VS. Een dierenarts moest hem helaas laten inslapen. Hij werd net geen 21 jaar.