VIDEO. Duizenden Australiërs vieren 41ste gay pride DVDE

02 maart 2019

15u53

Bron: KameraOne 0

Honderdduizenden mensen zijn dit weekend afgezakt naar de Australische stad Sydney om de gay pride te bewonderen. In de parade lopen meer dan tienduizend mensen mee, van danseressen in glitterpakjes tot drag queens op een truck. De pride gaat in Australië al voor de 41ste keer door.