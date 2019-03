VIDEO. Duiker verkent scheepswrak met één hap adem Daimy Van den Eede

01 maart 2019

21u28

Bron: Storyful 0

De duiker Egor Nesterenko heeft een scheepswrak in het Canadese Tobermory verkend zonder daarbij een duikfles te gebruiken. Hij moest eerst door een dikke laag ijs om het water in te kunnen. In één enkele adem ontdekte hij het wrak. Omdat het water bedekt was met een laag ijs, was de zichtbaarheid laag. “Dat maakte de ervaring nog specialer”, zei Nestorenko achteraf.

Bekijk ook: