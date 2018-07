VIDEO. Dove baby Ayla hoort voor het eerst en haar mama schiet helemaal vol Joeri Vlemings

Bron: ABC News, Fox 4 News 1 Het leukste van het web De Texaanse baby Ayla Esler werd doof geboren, maar chirurgen konden cochlear implantaten aanbrengen aan haar beide oortjes. Toen die werden geactiveerd, kon Ayla voor het eerst iets horen. Eén van de allereerste geluiden die de baby van 1 jaar opving, was het snikken van haar heel emotionele mama Anna.

"Yeah, je hebt het gehoord!", zegt iemand in het filmpje op de achtergrond. Baby Ayla maakte dat duidelijk op een schattige manier. Ze begon in het Cook Children’s Ear, Nose and Throat Hospital te wiebelen op de schoot van haar mama, bracht haar handje naar haar rechteroor en maakte zelf geluidjes als reactie.

Voor de neutrale kijker is het tafereel al pakkend, maar voor mama Anna was het een heuse rollercoaster van dankbare, opgeluchte en blije gevoelens. De ouders hadden eerder verwacht dat Ayla zou schreeuwen en huilen bij de eerste geluidsgolven die haar oortjes zouden bereiken, maar dat deed ze pas wat later. Ayla's eerste reactie was "onvoorstelbaar", voor de ouders.

Ayla kreeg de technologie in mei ingeplant tijdens een operatie van vier uur in het Cook Children’s Hospital, dat op meer dan vijf uur rijden ligt van het huis van de Eslers in Amarillo. Op 19 juni werden de hoorimplantaten dan geactiveerd. De techniek wordt het best zo vroeg mogelijk toegepast, zodat de baby's nauwelijks of geen achterstand zouden oplopen op hun leeftijdgenootjes.

De kleine Ayla is er nog niet. Het zal nog veel oefening vragen om te leren spreken én te leren horen, zowel van haarzelf als van haar ouders. Maar het meisje is op de goede weg. Ze heeft al gedanst op muziek en haar papa kon haar kalmeren door voor haar te zingen. Mama Anna is ervan overtuigd dat haar baby het jaar dat ze niks kon horen, snel zal inhalen.