VIDEO. Dit huis... wordt verhuisd: Amerikaanse universiteit verplaatst volledig historisch gebouw Redactie

14 januari 2019

13u47

Bron: KameraOne 0

De universiteit van San José in de Amerikaanse staat Californië heeft een historisch herenhuis op de campus verhuisd naar een nieuwe plek in dezelfde straat. Reden is de bouw van een nieuwe wetenschapsafdeling, maar de woning was te mooi om zomaar af te breken. Het herenhuis staat nu dus op een andere plaats, maar het zal nog zeker tot de zomer duren vooraleer het gebouw opnieuw kan gebruikt worden door de studenten.

