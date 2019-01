VIDEO. Dief probeert fiets te stelen aan politiekantoor, maar wordt op heterdaad betrapt kg

02 januari 2019

21u34

Bron: ABC News 0 Het leukste van het web Veel lef of gewoonweg niet zo slim? Een 26-jarige man uit de Amerikaanse staat Oregon werd opgepakt terwijl hij een fiets probeerde te stelen voor het politiekantoor in Gladstone. Het hele gebeuren werd vastgelegd door een bewakingscamera.

Op de beelden is te zien hoe de gemaskerde man naar de fiets toeloopt die aan het politiekantoor staat geparkeerd. Vreemd genoeg lijkt hij niet te beseffen dat hij zich in het hol van de leeuw bevindt, ook al staat op de ruit “Gladstone Police” geblokletterd.



Daarna haalt de twintiger een betonschaar boven waarmee hij vermoedelijk het slot van de fiets probeert door te knippen. Ver raakt hij niet. Amper na enkele seconden komt één van de agenten uit het gebouw gelopen om hem tegen te houden. De man lijkt er nog even vandoor te willen gaan, maar wordt snel tegengehouden door de agent en onder schot gehouden met een stroomstootwapen.

Camera

Het bleek later om de 26-jarige Adam Valle te gaan, rapporteert ABC News. Hij kwam enkele jaren eerder al in contact met de politie wegens drugsbezit. Waarom hij precies de fiets aan het politiebureau probeerde te ontvreemden, kon of wilde hij tijdens het verhoor niet vertellen.





Dat de politieagenten hem meteen in de smiezen hadden, hadden ze te danken aan de bewakingscamera. Die wordt immers voortdurend gemonitord. In dit geval zaten een stel agenten binnen met groeiende verbazing te kijken naar de stommiteit die de dief uithaalde. “Mensen die fietsen stelen, zijn niet zeldzaam. Het was waar hij het deed dat iedereen met verstomming sloeg”, vertelt agent Carl Bell. “Het deed ons een beetje lachen, weet je wel.”

