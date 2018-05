VIDEO. Die knotsgekke Nederlanders of toch Natalia of Pat Krimson: wat is jouw favoriete WK-lied? Rob Van herck ADN

29 mei 2018

00u13 0 Het leukste van het web Na de rel rond de Brusselse rapper Damso hebben onze Rode Duivels geen officieel WK-lied. Officieel weliswaar, want de officieuze liedjes schieten als paddenstoelen uit de grond. In eigen land, maar ook bij onze noorderburen doen heel wat mensen pogingen, de ene al wat beter dan de andere. Wie kopt 'm voor jou binnen?

Een overzicht van de verschillende opties:

Natalia - Hear That Sound (Tuna Tembea)

Zangeres Natalia kreeg voor haar nummer 'Hear That Sound (Tuna Tembea)' hulp van enkele fans, die haar ‘supporter-backing vocals’ werden. Het liedje schreef ze samen met toetsenist Babl, die ook al samenwerkte met de populaire dj Netsky. "Ik heb speciaal voor een zuiderse sound gekozen omdat ik dat mooi bij de zomer vind passen", legde Natalia eerder uit. "Nu nog afwachten wat de voetbalbond ervan denkt!" grapte ze.

Pat Krimon - Belgium Davai

Pat Krimson doopte zijn WK-lied ‘Belgium Davai’, wat zoveel betekent als "Alles geven”. Het nummer werd opgenomen in de Russische hoofdstad Moskou en is niet splinternieuw. “Het is een herwerking van mijn hit ‘Paranoid in Moscow’, een nummer dat ik solo uitbracht in 1998", vertelt Krimson. “Moscow, dat leunt meteen goed aan bij Rusland, hè. Ik stop het in een hedendaags jasje en voeg er enkele voetbalelementen aan toe.”

Steve Tielens - Come on Belgium

Ook Steve Tielens heeft de opnames van zijn WK-lied achter de rug. De schlagerzanger componeerde het nummer: 'Come on Belgium!' en hoopt dat het in alle cafés wordt meegezongen. "Ik heb de tekst geschreven met hart en ziel, want het is voor profs en niet voor een bende losers", aldus de zanger. "Maar ik deed het vooral voor de supporters die de match op café en elders gaan volgen. Come on Belgium!"

Ponkers ft. Het Goede Doelpunt - België

De Nederlanders van het Youtube-kanaal Ponkers hebben Jean-Marie Pfaff (64) gestrikt voor hun WK-lied, waarin ze pal achter onze Rode Duivels staan. "Wij zijn niet naar het WK, dus steun de zuiderburen maar", klinkt het uit volle borst. Pfaff danst vrolijk mee op hun dance-versie van 'België' van Het Goede doel.

Rinus - De Rode Duivels

Ook de Nederlandse Zanger Rinus en Debora gaan voor het WK volledig voor Belgisch rood. "Allee, allee, allee, allee. De Rode Duivels, die doen mee..."

Manneke van Temse - Les Diables

Het 'Manneke van Temse', ook wel bekend als Nicola van 'The Voice', nam het eveneens op zich om een WK-nummer te maken. De jonge zanger schreef 'Les Diables' als ode aan de Duivels. Met resultaat, want ook voetballer Jan Vertonghen was onder de indruk. Hij duikt dan ook op in de videoclip.

Ma Soeur & Di Lauren - Devil's Anthem

Heb je liever een Belgisch WK-lied zonder tekst en met een stevige Russische saus erover? Dan moet je bij Ma Soeur & Di Lauren zijn.