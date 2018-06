VIDEO. Deze zwemmer warmt op met... Beyoncé NDB

29 juni 2018

13u33

Bron: VTM Nieuws 1

Deze Amerikaanse zwemmer warmt op met Beyoncé. Hij kent de choreografie van verschillende van haar nummers volledig uit zijn hoofd. "Ik dans op Beyoncé om me op te warmen en om de adrenaline al in mijn lijf te voelen", zegt hij in een interview. Hij postte het filmpje op Twitter, waar het viraal ging. Verschillende bekende mensen spraken hem erover aan. "Beyoncé, ik zoek nog een vakantiejob", tweette hij dan. "I am cute and sassy."