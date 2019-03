VIDEO. Deze stokstaartjes amuseren zich rot in hun kleurrijk ballenbad! sam

05 maart 2019

17u11

Bron: Storyful 0

Wie houdt niet van een ballenbad? Deze stokstaartjes alvast wel! De schattigaards knorren van plezier wanneer ze in de doos springen en zich verstoppen onder de gekleurde ballen. De stokstaartjes wonen in het Symbio Wildlife Park in de Australische deelstaat New South Wales.

