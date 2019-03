VIDEO. Deze jongen (17) bewijst in geweldig filmpje waarom hij ster van basketveld is KVDS

08 maart 2019

13u26

Bron: Instagram, The NY Post, News.com.au 0 Het leukste van het web Hij is maar 1,2 meter groot, maar dat betekent niet dat de Amerikaanse Reese Turner (17) zijn mannetje niet kan staan op het basketveld. De middelbareschoolleerling uit Texas verzamelde al een stevig legertje volgers op sociale media en deelde deze week een filmpje waarin hij laat zien waarom iedereen zo gek is op hem. De video werd in vijf dagen tijd al meer dan 120.000 keer bekeken.

🦄🦄🦄 #differentbreed #heartoverheight

De beelden tonen een compilatie van doelpunten en driepunters die Reese – schijnbaar moeiteloos – al maakte. De jongen speelt in het schoolteam van Cushing, waar hij woont.

Hart

Hij postte ook foto’s van zijn sportieve prestaties op Instagram met de hashtag #heartoverheight, wat zo veel wil zeggen dat het hart belangrijker is dan grootte.





Hij vertelde op sociale media ook al dat hij zich niet de ster van de ploeg vindt. Tijdens die chat kreeg hij flink wat bewonderende reacties. Velen zeiden dat hij een inspiratie was.





Leuk weetje: de kleinste man die ooit in de NBA speelde was 1,60 meter. Tyrone ‘Muggsy’ Bogues (54) gooide hoge ogen in de jaren negentig en speelde 14 seizoenen in de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld. Hij is het bekendst van zijn tijd bij de Charlotte Hornets.

Keep that same energy😈🎒‼️#heartoverheight #trusttheprocess